REGENSBURG. Am Mittwoch, den 25.06.2025, kam es zu einem Brand in einer ehemaligen Gaststätte am Weinweg in Regensburg. Ein angrenzender Campingplatz wurde geräumt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 14:30 Uhr wurde der Brand einer ehemaligen Gaststätte am Weinweg gemeldet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein angrenzender Campingplatz wurde zur Sicherheit der Bewohner und Urlauber zeitweise geräumt, der Weinweg war mehrere Stunden gesperrt. Eine herausgegebene Warnmeldung an die angrenzenden Bewohner konnte am sopäten Nachmittag aufgehoben werden. Nach aktuellem Stand wurden drei Personen leicht verletzt und medizinisch versorgt. Eine Person erlitt nach ersten Informationen einen Schock, zwei Personen klagten über Kopfschmerzen. Die vorsorglich evakuierte Campingplatzanlage, von der etwa 50 Personen betroffen waren, konnte gegen 17:45 Uhr wieder für die Gäste freigegeben werden.

Die wesentlichen Löscharbeiten konnten dauern aktuell an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird die Bevölkerung gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Der Weinweg ist für den Verkehr vollständig gesperrt. Der angrenzende Campingplatz wurde vorsorglich evakuiert, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten.

Die Brandursache ist Teil der Ermittlungen. Bisher konnte die Brandstelle noch nicht durch die Ermittler betreten werden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, es wird von einem sechsstelligen Betrag ausgegangen.