ZIRNDORF. (653) Am Mittwoch (25.06.2025) ereignete sich auf der Staatsstraße 2409 zwischen Cadolzburg und Ammerndorf (Lkrs. Fürth) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Rollerfahrer starb beim Zusammenstoß mit einem Omnisbus.



Der 67-jährige Fahrer des Motorrollers war gegen 17:00 Uhr auf der Staatsstraße 2409 in Fahrtrichtung Ammerndorf unterwegs. Als er zwei vorausfahrende Pkw überholte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Omnibus. Der 67-jährige Mann erlitt bei dem Zusammenstoß mit dem Bus tödliche Verletzungen. Zudem musste der 57-jährige Busfahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem beteiligten Bus handelte es sich um einen Linienbus, der sich zum Unfallzeitpunkt auf einer Werksfahrt befand.

An dem Motorroller entstand bei dem Unfall ein Totalschaden. Der Omnibus wies massive Beschädigungen an der Fahrzeugfront auf. Infolge des Zusammenstoßes kam es außerdem zu Beschädigungen an den beiden Pkw, die der Rollerfahrer zum Unfallzeitpunkt überholte.

Die Unfallermittlungen übernahmen Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Fürth. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten einen Unfallsachverständigen hinzu, der sie bei der Unfallaufnahme unterstützte. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei das Wrack des Motorrollers sicher. Ein Polizeihubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei fertigte Luftaufnahmen von der Unfallörtlichkeit.

Die Staatsstraße 2409 bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Räumarbeiten bis voraussichtlich 22:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr richteten Sperren ein und leiteten den Verkehr ab.



Erstellt durch: Michael Konrad