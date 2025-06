FICHTELBERG, LKR. BAYREUTH. Am Mittwochnachmittag geriet ein leerstehendes Gebäude in Fichtelberg in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Gegen 16.30 Uhr verständigten Zeugen die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach, als sie den Brand des leerstehenden Firmengebäudes in der Hasenbergstraße bemerkten. Die umliegenden Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot an Kräften an. Auch Angehörige des Technischen Hilfswerks und des Rettungsdienstes kamen an den Einsatzort. Zur Brandbekämpfung mussten die Einsatzkräfte Teile des Gebäudes abtragen. Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand verletzt. Derzeit kann zur Schadenshöhe noch keine Einschätzung getroffen werden. Die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen und werden noch bis mindestens 21.30 Uhr andauern (Stand 21 Uhr). Insgesamt waren über 200 Kräfte der Polizei, der Feuerwehr, des THW und des Rettungsdienstes in den Einsatz eingebunden.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.