BABENHAUSEN. Am Mittwoch, den 25. Juni 2025, kam es gegen 12:20 Uhr auf der Staatsstraße 2017 zwischen Babenhausen und Kellmünz zu einem schweren Unfall. Eine 20-jährige Frau war mit einem Traktor samt Anhänger unterwegs, als sie auf halber Strecke nach links von der Fahrbahn abkam. Der Traktor kippte dabei in der abschüssigen Wiese um und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und konnte erst nach mehreren Stunden befreit werden. Hierbei waren unter anderem die Berufsfeuerwehr Ulm mit einem Spezialkran sowie ein privates Unternehmen mit einem Radlader beteiligt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber und schweren Verletzungen in eine Klinik nach Ulm verlegt. Es waren insgesamt drei Streifen aus Memmingen und Illertissen vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen, der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk (THW) waren mit starken Kräften vor Ort. Dies war insbesondere auch aufgrund der Hitze zum Schutz der Einsatzkräfte notwendig. Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. (PI Memmingen)

