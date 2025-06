1169 – Polizei ermittelt nach Brand

Oberhausen – Am Dienstag (24.06.2025) kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Feldstraße. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Gegen 17.15 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Vor Ort hatte sich in mehreren Bereichen auf dem Gelände unter anderem Müll entzündet. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Bevölkerung über die WarnApp sowie via Social Media gewarnt wurde. Aufgrund des Brandes veranlasste die Polizei mehrere Verkehrssperrungen in den umliegenden Straßen.

Die Löscharbeiten, die sich sehr aufwendig gestalteten, dauerten bis 06.30 Uhr am heutigen Tag an. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr waren hier auch Einsatzkräfte des THW im Einsatz.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1170 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Firnhaberau – Am Dienstag (24.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der St-Lukas-Straße.

Gegen 14.00 Uhr kam ein 67-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seiner 63-jährigen Mitfahrerin (Sozia) von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Hierbei wurde die Mitfahrerin schwer und der 67-Jährige leicht verletzt. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 67-Jährigen.

1171 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Dienstag (24.06.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Besselstraße Ecke Hegelstraße.

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Mercedes, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Kriegshaber – Im Zeitraum von Freitag (20.06.2025), 13.00 Uhr bis Dienstag (24.06.2025), 07.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Sommestraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen Seat Leon, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1172 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Hochzoll – Am Mittwoch (25.06.2025) war ein 44-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Meringer Straße unterwegs.

Gegen 04.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Wert.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 44-Jährigen.

1173 – Polizei ermittelt nach Belästigung

Haunstetten – Am Samstag (21.06.2025) belästige ein bislang unbekannter Mann eine 13-Jährige an einer Haltestelle in der Carl-Hübner-Straße.

Gegen 16.30 Uhr sprach der bislang Unbekannte die 13-Jährige an der Haltestelle zunächst an. Anschließend berührte er die 13-Jährige offenbar an den Haaren und am Arm.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25 Jahre, 180cm, schlanke Figur, kurze schwarze Haare, drei Tage Bart, trug ein schwarzes T-Shirt, lange Hose

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1174 – Achtjähriger verletzt – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Göggingen – Am Montag (23.06.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Klausenberg. Ein Kind wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18.00 Uhr fuhr ein Achtjähriger mit seinem Cityroller den Klausenberg hinunter. Eine bislang unbekannte Radfahrerin fuhr auf Höhe der Hausnummer 4 auf die Straße und kollidierte mit dem Achtjährigen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Die bislang unbekannte Radfahrerin hielt offenbar kurz an und fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, fuhr ein blaues Fahrrad

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1175 - Diebstahl von Zeugen verhindert

Haunstetten - Am Montag (23.06.2025) versuchte ein 45-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Landsberger Straße zu entwenden. Als der Mann mit der Tat konfrontiert wurde, verletzte er eine Mitarbeiterin.

Gegen 17.30 Uhr wollte der 45-Jährige den Kassenbereich passieren, ohne alle Artikel in seinem Rucksack zu bezahlen. Die Kassiererin bemerkte dies und bat den 45-Jährigen in das Ladenbüro mitzukommen. Hierbei versuchte der 45-Jährige den Rucksack der Kassiererin zu entreißen. Als dies nicht gelang, trat und schlug der 45-Jährige nach der Kassiererin. Ein Kunde schritt ein und der 45-Jährige flüchtete ohne seinen Rucksack und der Tatbeute. Zuvor hatte der 45-Jährige eine weitere Mitarbeiterin beleidigt.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Nachgang ermitteln. Er muss sich nun wegen versuchten Räuberischen Diebstahls und Beleidigung verantworten.