BOLSTERLANG. Gegen Mittag des 25.06.2025 wurde ein verletzter Radfahrer auf der Kreisstraße OA 5 mitgeteilt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen alleinbeteiligt zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen an Kopf und Brust zu. Einen Helm trug der Verunfallte nicht. Durch die vor Ort befindlichen Rettungskräfte wurde der verletzte Radfahrer erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. (PI Sonthofen)

