DEGGENDORF. Am 24.06.2025 soll es zu einem Raub unter zwei bekannten Männern gekommen sein. Ein 19-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen nach gerieten der 19-Jährige und ein 21-Jähriger gegen 22.30 Uhr an der Ecke Angermühle/Poststraße in Streit. Im Verlauf dessen soll der 21-Jährige dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, weshalb der 19-Jährige zu Boden fiel. Der 21-Jährige soll nun die Hände des 19-Jährigen fixiert und dessen Geldbörse samt Bargeld entwendet haben. Zudem soll er ihm am Boden liegend noch getreten haben bevor er flüchtete.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Diese bittet Personen, die insbesondere Angaben zum Hergang der Tat geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Veröffentlicht: 25.06.2025, 14.50 Uhr