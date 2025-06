MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte Täter beschmierten mehrere sogenannte Stolpersteine in Marktredwitz mit schwarzer Farbe. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen.

In den vergangenen Tagen brachten die Unbekannten in der Marktredwitzer Fußgängerzone schwarze Farbe auf mehrere Stolpersteine auf. Die Gedenksteine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.