WOLNZACH, LKR. PFAFFENHOFEN A. D. ILM, 25.06.2025 - Am gestrigen Dienstag griff in einer Asylbewerberunterkunft in Wolnzach ein 29-Jähriger einen 49-Jährigen an. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Gegen 20.40 Uhr näherte sich der Tatverdächtige dem Geschädigten und griff ihn mit einem Messer an. Der 49-jährige Ukrainer konnte ausweichen und flüchtete zu einem Mitbewohner. Der 29-jährige Afghane folgte ihm und führte weitere Stoßbewegungen in Richtung seines Opfers aus. Auch diesen Angriff konnte der Ukrainer abwehren und blieb unverletzt.

Zeugen verständigten die Polizei. Sie überwältigten den Tatverdächtigen mit Hilfe des Geschädigten und hielten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Hierbei erlitt der Afghane leichte Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten.

Beide Männer sind Bewohner der Asylbewerberunterkunft am Brunnen in Wolnzach. Zum Tatmotiv können nach bisherigem Stand keine Angaben gemacht werden.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde gegen den Afghanen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes beantragt.