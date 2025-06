BINDLACH, LKR. BAYREUTH / KULMBACH. Am Montagvormittag und am Dienstagmittag gelangten Diebe jeweils durch einen Trick in eine Wohnung in Kulmbach und Bindlach. In beiden Fällen stahlen sie Schmuck. Außerdem kam es in den vergangenen Tagen zu weiteren versuchten Trickdiebstählen mit ähnlichen Maschen im Raum Bayreuth / Kulmbach. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Haustür eines Seniors in Kulmbach und gab sich als Heizungsableser aus. Der Senior gewährte dem Mann Zutritt. Als der Unbekannte gegangen war, bemerkte der Senior das Fehlen von Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Es ist davon auszugehen, dass ein Komplize während des angeblichen Ablesens der Heizung in die Wohnung huschte und die Wertgegenstände an sich nahm.

Die Männer sollen beide etwa 185 Zentimeter groß, zirka 30 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein.

Ähnlich erging es einem Ehepaar in Bindlach. Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, klingelte ein Mann und gab an, die Wasseruhr ablesen zu müssen. So überrumpelte er das Paar und gelangte in die Wohnung. Obwohl die Eheleute den Trick schnell durchschauten und den Mann wieder wegschickten, konnte sich in der Zwischenzeit ein zweiter Täter in die Wohnung schleichen und Schmuckstücke im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages an sich nehmen. Kurze Zeit später bemerkten die Bewohner das Fehlen der Wertsachen und verständigten die Polizei.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

athletische Statur

zirka 185 Zentimeter groß

dunkles Haar

Vollbart

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen.

Wer hat am Dienstag in Bindlach, insbesondere in der Lainecker Straße, den beschriebenen Mann gesehen? Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt?

Wer hat am Montag in Kulmbach, insbesondere in der Goethestraße, die beschriebenen Männer gesehen? Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt?

Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth.

Wie berichtet, waren bereits am Montag Trickdiebe mit einer ähnlichen Masche in Münchberg erfolgreich. Außerdem versuchten die Täter am Montag ihr Glück ein zweites Mal in Kulmbach, wurden aber von den aufmerksamen Bewohnern direkt an der Haustüre abgewiesen. Am Dienstag kam es, neben dem Fall in Bindlach, zu einem versuchten Trickdiebstahl im Stadtgebiet Bayreuth.

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät: Informieren Sie sich hier zum Thema Trickdiebstahl, seien Sie auf der Hut und lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung.