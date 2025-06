NEUFAHRN BEI FREISING, LKR. FREISING; Am Nachmittag des heutigen Tages kam es in Neufahrn bei Freising, Am Hart, zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen drei Männern in deren Verlauf einer der Beteiligten getötet wurde. Ein Tatbeteiligter konnte vor Ort festgenommen werden, der dritte Mann ist derzeit flüchtig.

Einer der Beteiligten wurde durch einen scharfen Gegenstand so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstarb.

Ein weiterer Tatbeteiligter konnte in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Derzeit laufen intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem dritten Mann, der in die Auseinandersetzung verwickelt war. Er flüchtete vom Tatort Am Hart in südliche Richtung.

Er ist ca. 180 cm groß, hat braune Haare, trägt eine graue Jacke und eine lange dunkle Hose.

Über eventuelle Verletzungen oder eine Bewaffnung ist nichts bekannt.

Sollten Sie eine Person sehen, auf die die Beschreibung zutrifft, treten Sie nicht an diese heran! Verständigen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110!

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen.

Die Kriminalpolizei Erding hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen.

Es wird nachberichtet.