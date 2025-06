1166 – Tödlicher Verkehrsunfall auf der A8

Autobahn A8 / AS Friedberg / FR München – Am heutigen Dienstag (24.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Friedberg und Dasing. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer verstarb an der Unfallstelle.

Gegen 03.45 Uhr geriet der Lkw nach derzeitigen Erkenntnissen alleinbeteiligt ins Schlingern, nachdem offenbar ein Reifen des Lkw in Brand geriet und platzte. Im weiteren Verlauf kollidierte der Lkw mit der Betongleitwand und stürzte dabei zum Teil um. Hierbei geriet der Lkw in Brand. Der Fahrer des Lkws wurde bei dem Brand tödlich verletzt.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 163.000 Euro.

Die A8 bleibt in Fahrtrichtung München zwischen der AS Friedberg und der AS Dasing noch bis mindestens in die Abendstunden aufgrund von Straßenarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Polizei bittet hier entsprechend mehr Zeit einzuplanen und den Bereich weiträumig zu umfahren.

1167 – Polizei ermittelt nach tödlichem Badeunfall

Gundelfingen a.d. Donau – Am Samstag (21.06.2025) kam es zu einem Badeunfall an einem See in der Stadionstraße. Ein 23-Jähriger verstarb im Krankenhaus.

Gegen 15.45 Uhr geriet der 23-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen nach einem Sprung vom Sprungturm in Wassernot. Ein 22-Jähriger versuchte dem 23-Jährigen zu helfen, wobei er offenbar selbst in Wassernot geriet. Drei Badegäste bemerkten dies und kamen dem 22-Jährigen und dem 23-Jährigen umgehend zu Hilfe. Sie brachten den 22-Jährigen an Land und Einsatzkräfte der Wasserwacht retteten den 23-Jährigen aus dem Wasser. Bei dem 23-Jährigen wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der 23-Jährige.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls übernommen.

1168 – Unfall auf B17

Bundesstraße B17 / Oberhausen / FR Norden – Am heutigen Dienstag (24.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos auf der B17. Eine 69-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 08.30 Uhr war ein 31-jähriger BMW-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Hierbei kollidierte er mit der, vor ihm fahrenden, 69-Jährigen. Diese wiederrum wurde durch den Zusammenstoß auf einen 69-jährigen Hyundai-Fahrer geschoben. Die 69-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B17 war für kurze Zeit komplett gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 31-Jährigen.