GREIFENBERG, LKRS. LANDSBERG AM LECH.Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht auf den gestrigen Montag in den Kassenbereich des Sommerbades in Greifenberg ein. Auch der dortige Kiosk sowie ein benachbartes Fitnessstudio waren Ziele der Täter.

Zwischen 22:30 Uhr und 05:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Gelände der Badeanstalt an der Schondorfer Straße und brachen in den dortigen Verwaltungsräumen mehrere Schränke auf. Im weiteren Verlauf hebelten die Unbekannten ein Fenster zum Kiosk des Freibads auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Aus einem gewaltsam geöffneten Möbeltresor entnahmen sie Bargeld.

Zudem erlangten die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in die Geschäftsräume eines angrenzenden Fitnessstudios. Hier entwendeten die Täter eine Trinkgeldkasse.

Insgesamt erbeuteten die Unbekannten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.