Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

GRAFENGEHAIG, LKR. KULMBACH. Am Montagabend riefen Betrüger bei einer Dame aus Grafengehaig an und versuchten sich mit der üblichen „Unfallmasche“ einen hohen Geldbetrag zu ergaunern. Die 65-Jährige verständigte die Polizei, was letztlich zur Festnahme des mutmaßlichen Geldabholers führte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzt dieser nun in Untersuchungshaft.

Gegen 19.20 Uhr riefen die Täter bei der 65-Jährigen an und versuchten ihr weiszumachen, dass ein nahes Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Gefängnisstrafe zu verhindern, sei eine fünfstellige Kaution fällig. Die Dame durchschaute den Trick und alarmierte die Polizei, sodass die Beamten kurze Zeit später den mutmaßlichen Geldabholer in der Straße „An der Hohenreuth“ festnehmen konnten. Dabei handelt es sich um einen 44-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen.

Am Dienstagnachmittag wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bayreuth vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ dieser Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Betruges gegen den Mann. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.