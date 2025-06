REICHERSBEUERN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Montagnachmittag, den 23. Juni 2025, kam es auf der Bundesstraße 13 zu einem schweren Verkehrsunfall, wobei zwei Pkw miteinander kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde ein Pkw-Lenker so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine weitere Person wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Bad Tölz übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Am Montagnachmittag (23. Juni 2025), gegen 15.40 Uhr, kam es im Gemeindebereich Reichersbeuern zwischen der Abzweigung „Am Kranzer“ und dem Weiler Allgau auf der Bundesstraße 13 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 44-jähriger Pkw-Lenker in Richtung Sachsenkam unterwegs und wollte mutmaßlich einen anderen Pkw überholen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzungen bei dem 44-Jährigen waren so stark, dass er noch am Unfallort verstarb. Die 55-jährige Pkw-Lenkerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Am Unfallort waren neben zahlreichen Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren, der Polizeiinspektion Bad Tölz auch mehrere Rettungswägen und Notärzte sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße 13 war für die Unfallaufnahme bis ca. 19.00 Uhr komplett gesperrt.

Die Polizeiinspektion Bad Tölz übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs.

Hierzu bittet die Polizei auch um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08041/761060.