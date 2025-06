HOF. Bei einem Einbruch in ein Firmengelände in der Heimgartenstraße wurde eine größere Menge Kabeltrommeln entwendet. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte stahlen im Zeitraum von Mittwoch, 18.06.2025, bis Montag, 23.06.25, zirka 40 bis 50 Kabeltrommeln von einem Firmengelände in der Heimgartenstraße. Die Täter hebelten an der Rückseite des Firmengeländes die Umzäunung auf und verluden vermutlich hier die Beute auf ein Fahrzeug. Jede einzelne Trommel wiegt zwischen 30 und 50 Kilogramm. Der Abtransport erfolgte den ersten Ermittlungen nach über einen Feldweg an der Rückseite des Firmengeländes. Der Entwendungsschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Umfeld der Heimgartenstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Tel. 09281/704-0 zu melden.