TREUCHTLINGEN. (648) Am späten Sonntagabend (22.06.2025) brachen zunächst Unbekannte in den Kiosk eines Freibads in Langenaltheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Fünf Tatverdächtige konnten später im Landkreis Donau-Ries festgenommen werden.



Die zunächst Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Kiosk des Freibades in der oberen Hauptstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld sowie Speiseeis im Wert von mehreren Hundert Euro. Zudem gelangten sie in den Besitz eines Autoschlüssels, entwendeten das im Bereich des Kiosks geparkte Fahrzeug und flüchteten.

In den frühen Montagmorgenstunden (23.06.2025) konnten die mutmaßlichen Einbrecher auf einem Parkplatz in Donauwörth (Lkrs. Donau-Ries) festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle der fünf Männer, fanden die Beamten eine große Menge Speiseeis und weitere entwendete Gegenstände auf. Das entwendete Fahrzeug konnte einige Kilometer vom Freibad entfernt aufgefunden werden.

Die Männer im Alter von 23, 25, 29, 38 wurden durch die Polizeiinspektion Donauwörth festgenommen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl