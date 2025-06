NÜRNBERG. (647) Am kommenden Freitag (27.06.2025) betreiben Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West einen Infostand in der Schweinauer Straße in St. Leonhard. Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils sind herzlich eingeladen.



Der Infostand wird im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Bereich Schweinauer Straße Ecke Grünstraße zu finden sein. Die Beamtinnen und Beamten freuen sich, mit Anwohnerinnen und Anwohnern, Geschäftstreibenden sowie den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch zu kommen und informieren über alle Fragen rund um die Sicherheit und Ordnung im Stadtteil.



Erstellt durch: Marc Siegl