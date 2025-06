MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Montagnachmittag klingelte ein Mann bei einem 71-jährigen Münchberger und gab sich als Heizungsableser aus. Als dieser die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte der Wohnungsinhaber, dass eine Tasche mit Bargeld fehlt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 13.30 Uhr bekam der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ochsenkopfstraße Besuch von einem angeblichen Heizungsableser und ließ ihn in seine Wohnung. Während der Senior abgelenkt war, schlich sich vermutlich eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung. Als der Heizungsableser wieder gegangen war, blickte der 71-Jährige ihm nach und sah, dass er auf der Straße mit einer anderen Person in Richtung Jägerstraße lief. Kurz darauf bemerkte er das Fehlen einer schwarzen Ledertasche. Darin befand sich ein niedriger fünfstelliger Betrag Bargeld. Der Senior alarmierte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich

zirka 25 Jahre alt

schlank

zirka 190 Zentimeter groß

schwarze Haare

schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift „Italy“

kurze schwarze Hose

spricht gebrochen Deutsch mit vermutlich italienischem Akzent

Täter 2:

männlich

zirka 25 Jahre alt

zirka 170 Zentimeter groß

schwarze lange Hose

schwarzer Pullover

schwarze Cap

Wer hat am Montagnachmittag in der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr verdächtigte Personen und/oder Fahrzeuge in Münchberg im Bereich der Ochsenkopfstraße bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.