LICHTENFELS. Am Montagabend griffen unbekannte Täter einen Mann mit einem Messer an und verletzten ihn schwer. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Montag um 22.18 Uhr. Der 44-Jährige hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Bgm.-Dr.-Hauptmann-Straße, auf der Franz-Joseph-Strauß-Brücke, in Lichtenfels auf. Die Täter griffen den Mann dort mit einem Messer an und flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof / Innenstadt. Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und alarmierte über den Notruf die Polizei. Hinzugezogene Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Inzwischen ist der Gesundheitszustand des Mannes stabil. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt zu den Hintergründen der Tat und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Montagabend Personen auf beziehungsweise unter der Franz-Joseph-Strauß-Brücke sowie im Bereich des gegenüberliegenden Einkaufszentrums wahrgenommen? Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen oder hat die Tat beobachtet? Die Kripo Coburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.