ALTENDORF. LKR.NEUSTADTA.D.WALDNAAB. Nachtrag zum Tötungsdelikt vom 21.06.2025.

Der am Abend des 21.06.2025 schwer verletzte Jugendliche ist außer Lebensgefahr. Er ist ansprechbar, befindet sich aber weiterhin in einem Krankenhaus. Die beiden leichtverletzten jungen Erwachsenen konnten mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. wird intensiv zu Ablauf und Hintergründen der Tat ermittelt.