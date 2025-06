FÜRTH. (646) Montagmittag (23.06.2025) geriet ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Pegnitzstraße in Brand. Nachdem sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben, nahmen Polizeibeamte eine 23-jährige Tatverdächtige fest.



Gegen 11:30 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über ein Feuer in dem Gebäude in der Pegnitzstraße ein. Eintreffende Streifen der Polizeiinspektion Fürth konnten kurz darauf bestätigen, dass schwarzer Rauch aus dem Dachstuhl des Fachwerkhauses quoll. Mehrere Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Haus befanden, konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Zwei Frauen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden entsprechend medizinisch versorgt. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Ermittlungen am Brandort ergaben, dass das Feuer mutmaßlich vorsätzlich im Bereich des zweiten Obergeschosses gelegt wurde. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine 23-jährige Frau, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäude aufgehalten hatte. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die 23-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl