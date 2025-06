BALDERSCHWANG. Am Montag, 23.06.2024, geriet in den Nachmittagsstunden während eines schweren Gewitters die Alpe Fuchsschelpen im Gemeindegebiet Balderschwang in Brand.

Durch den Eigentümer der Alpe wurde sofort nach Brandentdeckung die Feuerwehr alarmiert. Trotz des schnellen und beherzten Eingreifens der Rettungskräfte geriet der Wirtschaftsteil der Alpe in Vollbrand. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auch auf den Dachstuhl des Wohnteils aus. Im Rahmen der Löscharbeiten musste das gesamte Gebäude abgedeckt und der Wirtschaftsteil abgerissen werden. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nur ein Kalb im Stall, welches vom Eigentümer gerettet werden konnte. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 500.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehren Altstädten, Balderschwang, Binswangen, Blaichach, Bolsterlang, Fischen, Hittisau, Lingenau, Obermaiselstein, Sonthofen und Tiefenbach-Oberstdorf sowie des Technischen Hilfswerks Sonthofen und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeistation Oberstdorf sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten. (KPI Memmingen – KDD)

