OSTERHOFEN, GALGWEIS, ESCHLBACH, LKR. DEGGENDORF. Am 20.06.2025 kam es zum Vollbrand eines Schuppens in Galgweis. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Wohnhäuser im Umfeld verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand in der Amsheimerstraße brach gegen 23.15 Uhr aus. Alarmierte Feuerwehrkräfte der umliegenden Wehren konnten das Feuer soweit kontrollieren und schließlich löschen, sodass ein Übergreifen auf die benachbarten Wohnhäuser verhindert werden konnte. In dem Schuppen befanden sich während des Brandausbruches keine Personen.

Der geschätzte Sachschaden am Schuppen beträgt circa 20.000 Euro. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, eine Brandstiftung kann derzeti nicht ausgeschlossen werden.

Ebenfalls am 20.06.2025 kam es gegen 15.30 Uhr zum Brand eines größeren Holzstapels in der Eschlbach (PI Plattling berichtete). Dieser brannte vollständig ab. Eine benachbarte Maschinenhalle war nicht in Gefahr. Auch hier waren zahlreiche Feuerwehrkräfte der umliegenden Wehren im Einsatz. Personen wurden auch bei diesem Brandfall nicht verletzt. Weshalb der Holzstapel in Brand geriet ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen zu den Brandfällen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Sie bittet Personen, die Hinweise zu beiden Bränden geben können, sich unter der 0991/3698-0 zu melden.

Veröffentlicht: 23.06.2025, 16.30 Uhr