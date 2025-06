BAD WINDSHEIM. (642) Im Zeitraum von Samstagabend (21.06.2025) bis Sonntagnachmittag (22.06.2025) sprühten Unbekannte eine Fahne mit einem Hakenkreuz an das Bahnhofsgebäude in Burgbernheim (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim). Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte sprühten über eine Fläsche von gut 3 x 1 Meter eine rote Flagge mit einem weißem Kreis und ein einem schwarzen Hakenkreuz an die Fassade des Bahnhofs in Burgbernheim. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zudem sprühten Unbekannte bereits in der Nacht von 13.05.2025 auf 14.05.2025 die Wand einer Garage eines Einfamilienhauses in der Schwebheimer Gasse mit israelkritischen Parolen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei prüft mögliche Zusammenhänge und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold