REGENSBURG. Am Sonntag, den 22. Juni 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Regensburg. Die bislang Unbekannten erbeuteten Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntag, gegen 5:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Bischof-von-Henle-Straße in Regensburg. Hierbei entwendeten sie Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung mehrerer Streifenbesatzungen verlief ergebnislos. Am Tatort wurde durch die Kriminalpolizei Regensburg eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg bearbeitet diesen Fall und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!