1155 – Polizei ermittelt nach Trunkenheit

Hochzoll – Am Sonntag (22.06.2025) war ein 62-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Hochvogelstraße unterwegs.

Gegen 11.30 Uhr informierte ein Anwohner den Notruf, nachdem er ein lautes Geräusch gehört hatte. Offenbar war der 62-Jährige von seinem E-Scooter gestürzt und hatte sich dabei verletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Nachdem der 62-Jährige vom Rettungsdienst behandelt wurde, unterbanden die Polizeibeamten die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 62-Jährigen.

1156 – Polizei stoppt Autofahrer mit Fahrverbot

Oberhausen – Am Sonntag (22.06.2025) war ein 32-jähriger Autofahrer trotz Fahrverbot in der Hirblinger Straße unterwegs.

Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er nicht angeschnallt war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Fahrverbot vorlag. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des 32-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 32-Jährigen.

1157 – Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Oberhausen – Am Sonntag (22.06.2025) war ein 18-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 17.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte er drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

1158 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Innenstadt – Im Zeitraum von Donnerstag (19.06.2025), 23.45 Uhr bis Freitag (20.06.2025), 09.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Berliner Allee ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinem Beuteschaden.

Kriegshaber – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20.06.2025) drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Ulmer Straße ein.

Gegen 05.30 Uhr meldete eine Mitarbeiterin den Einbruch bei der Polizei. Als die unbekannte Person die Frau bemerkte, flüchtete sie in unbekannte Richtung.

Die bislang unbekannte Person wurde wie folgt beschrieben:

175cm, 28 Jahre, kurze Haare, dunkle Jogginghose, schwarzes T-Shirt, Turnschuhe und grau schwarze Handschuhe.

Lechhausen – Am Sonntag (22.06.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Euler-Chelpin-Straße.

In der Zeit von 09.30 Uhr bis 15.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.