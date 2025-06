PASSAU. Die am gestrigen Sonntag von einem Spaziergänger in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe zur Pionierstraße aufgefundene Panzermine ist entschärft.

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes konnten die Mine aus dem 2. Weltkrieg kurz nach 15.00 Uhr erfolgreich und ohne Zwischenfälle entschärfen. Von den kurzfristigen Evakuierungsmaßnahmen und Sperrungen, die ab sofort aufgehoben sind, waren rund 180 Personen betroffen.

Der Einsatzleiter der Polizeiinspektion Passau, Polizeidirektor Christian Dichtl, bedankte sich bei den rund 150 Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehr und THW sowie den Experten des Kampfmittelräumdienstes und der Stadt Passau für die reibungslose Zusammenarbeit.

Veröffentlicht: 23.06.2025, 15.15 Uhr