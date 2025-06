Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAMBERG. Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei in Bamberg zu Handgreiflichkeiten am Marienplatz gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Verdacht der Wegnahme einer Sonnenbrille der Auslöser der Auseinandersetzung war.

Ein 38-jähriger Mann steht im Verdacht, einem 21-Jährigen dessen Sonnenbrille entrissen zu haben. Als dieser sich die Brille zurückholen wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden, bei der unter anderem das T-Shirt des Geschädigten zerrissen wurde. Zusammen mit einem Bekannten und weiteren Passanten konnte der 21-Jährige den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Weiter liegt dem Festgehaltenen zur Last, auch nach Eintreffen der Polizeibeamten sein aggressives Verhalten nicht abgelegt, sondern gegen das Anlegen von Handschellen Widerstand durch körperliches Sperren und Gegendruck geleistet zu haben. Die Beamten wurden bei diesem Vorfall nicht verletzt.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Raubes, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und weiterer Delikte. Nun sitzt der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt ein.