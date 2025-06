PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Am 23.06.2025 gegen 09:00 Uhr kam es auf der B8 an der Autobahnabfahrt Plattling West zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 30-jähriger Nürnberger fuhr mit seinem Pkw von der A92 ab und bog, bei grün leuchtender Lichtzeichenanlage, in Richtung Plattling auf die B8 ein. Der 84-jährige Unfallverursacher, welcher mit seinem Pkw auf der B8 in Richtung Straubing unterwegs war, hielt aus bislang ungeklärter Ursache nicht an, die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Der 84-jährige Unfallverursacher verstarb noch vor Ort. Der 30-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die B8 wurde zeitweise komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Michaelsbuch und Stephansposching waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Plattling, Tel. 09931/9164-0

Veröffentlicht: 23.06.2025, 14.35 Uhr