REGENSBURG. Am Donnerstag, den 19.06.2025, gegen 21:00 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zur Wohnung eines 23-Jährigen in der Guerickestraße und entwendeten mehrere Gegenstände. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein 37-jähriger Anwohner wurde am Donnerstagabend, 19.06.2025, gegen 21:00 Uhr, auf zwei bislang unbekannte Personen aufmerksam, die sich im Wohnanwesen in der Guerickestraße aufhielten und sich augenscheinlich für einen benachbarten Hausbewohner interessierten. Kurz darauf begaben sich die beiden Personen zur Wohnung eines 23-jährigen Mannes im selben Gebäude und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt über die Wohnungstüre. Aus der Wohnung entwendeten die bislang unbekannten Tatverdächtigen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschiedene Gegenstände, darunter eine Spielkonsole sowie einen zugehörigen Controller. Als der 37-Jährige die beiden Personen ansprach, entfernten sich diese fußläufig in Richtung Landshuter Straße.

Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

ca. 25-26 Jahre, ca. 1,70 m groß, dünn, blonde Haare, dunkles Cap, Bekleidung: graue kurze Hose, grau kariertes T-Shirt, schwarzer Rucksack, er sprach deutsch ohne Akzent

ca. 27-29 Jahre, ca. 1,90 m groß, dünn, kurze Haare, dunkle Kleidung, dunkler Rucksack, er sprach deutsch mit ausländischem Akzent (vermutlich osteuropäisch)

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls aufgenommen und Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Guerickestraße oder angrenzender Straßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Fluchtweg der bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.