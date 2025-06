BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Kennen Sie das zulässige Gesamtgewicht ihres Caravans oder Wohnanhängers? Überladene Anhänger und Wohnmobile stellen ein nicht zu unterschätzendes Risiko im Straßenverkehr dar. Gleichzeitig kann es auch ohne Unfall oder Panne bei Überladungen ganz schön teuer werden, vor allem im Ausland.

Wir von der oberfränkischen Polizei möchten Ihnen die Möglichkeit geben, Ihr Gefährt ganz ohne Risiko wiegen zu lassen und bieten Ihnen dafür am 28.06.25 einen Termin in Bad Staffelstein an. Unsere Kollegen beraten Sie vor Ort und stehen auch für Fragen zur Verfügung. Und das Beste: Sollten wir am Aktionstag feststellen, dass Ihr Anhänger oder Mobil zu schwer ist, weisen wir Sie freundlich darauf hin, geahndet wird aber nicht! Besuchen Sie uns mit Wohnanhänger oder Wohnmobil, gern auch reisefertig beladen, an unserem Aktionsstand!

Sie finden uns

am Samstag, 28.06.2025

in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr

in Bad Staffelstein, Äußerer Frankenring 1, auf dem Gelände der Bio-Masse-Heizungsanlage