ALTENDORF. LKR.NEUSTADTA.D.WALDNAAB. Am Samstag, 21.06.2025, gegen 22:20 Uhr, kam es in der Ortschaft Altendorf zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bei der ein 17-Jähriger schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Sachbearbeitung übernommen und führt die Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich rund 20 junge Personen aus Niederbayern seit Donnerstag, 19.06.2025, zu einer Freizeitmaßnahme in Altendorf auf. Im Verlauf des Abends des 21.06.2025 gerieten mehrere Teilnehmer der Gruppe in Streit. Ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger steht im Verdacht, dabei einem 17-Jährigen mit einem Messer eine schwere Stichverletzung im Brustbereich zugefügt zu haben. Zwei weitere Gruppenmitglieder, ein 22-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau, erlitten leichtere Verletzungen. Ein weiterer 20-jähriger Teilnehmer befindet sich aufgrund eines psychogenen Schocks in stationärer Behandlung. Der schwerverletzte Jugendliche wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz entsandte aufgrund der zunächst unklaren Lage mehrere Streifen zum Ereignisort. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. nahm gemeinsam mit dem Fachkommissariat für Tötungsdelikte und der Spurensicherung umgehend die Ermittlungen auf. Vor Ort wurden durch die Kriminalbeamten der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Im Zuge der Spurensuche wurde ein mutmaßliches Tatmesser in einem angrenzenden Gebüsch aufgefunden und sichergestellt. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden durch örtliche Feuerwehren unterstützt, insbesondere durch Verkehrsabsicherungen und die Ausleuchtung des Einsatzortes.

Gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Weiden am Sonntag, 22.06.2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags sowie versuchten Mordes. Er wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei mehreren Beteiligten wurde durch die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. außerdem eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens und der Hintergründe dauern an.