NEUÖTTING, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Montagmorgen, den 23. Juni 2025, soll es in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dabei ein 64-Jähriger erheblich verletzt und verstarb noch am Tatort. Dringend tatverdächtig ist ein 51-jähriger Mann, der im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden konnte. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Am frühen Montagmorgen, den 23. Juni 2025, gegen 6.55 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Mitteilung über eine Auseinandersetzung mit Messer in einer Wohnung in Neuötting ein. Durch einen sofort alarmierten Notarzt konnte vor Ort nur noch der Tod eines 64-jährigen Mannes festgestellt werden, welcher nach derzeitigen Erkenntnissen infolge erheblicher Verletzungen verstorben war.

Laut Zeugenaussagen flüchtete der mutmaßliche Täter nach dem Angriff zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein 51-jähriger Tatverdächtiger kurz darauf in Tatortnähe lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen sowie dem Opfer handelt es sich jeweils um polnische Staatsangehörige.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die zuständige Polizeiinspektion Altötting mit Unterstützung umliegender Polizeidienststellen. Noch vor Ort übernahm das zuständige Fachkommissariat 1 für Tötungsdelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die weitere Sachbearbeitung. Unterstützt von Beamten des Fachkommissariats für Spurensicherung erfolgen nun, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft stellte auf Grund des vorliegenden Sachverhalts Haftantrag gegen den 51-jährigen dringenden Tatverdächtigen. Dieser wird zeitnah zur Klärung der Haftfrage dem zuständigen Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht Mühldorf vorgeführt.

Der genaue Tathergang, Hintergründe und Motiv sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.