970. Einbruch in Kiosk – Neuperlach

Am Freitag, 20.06.2025, gegen 10:00 Uhr, informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 und teilte einen Einbruch in einen Kiosk mit. Sofort begaben sich Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Zugangstüre des Kiosks gewaltsam geöffnet und ein Tresor mit Bargeld im Wert eines vierstelligen Betrags entwendet.

Im Anschluss konnten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnte die Tat einem polizeilichen Einsatz in Perlach einige Stunden zuvor, am Freitag, 20.06.2025, gegen 04:25 Uhr, zugeordnet werden. Hier war durch Anwohner im Innenhof eines Wohngebäudes ein zerstörter Tresor festgestellt und in der Folge der Polizeinotruf 110 verständigt worden.

Der Tresor wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt und konnte im Nachgang dem Einbruch in dem Kiosk zugeordnet werden.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Echardinger Straße, Heinrich-Wieland-Straße und Bad-Schachener-Straße (Ramersdorf-Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

971. Einbruch in Wohnung – Schwabing

In der Zeit vom Samstag, 21.06.2025, 15:30 Uhr, bis Sonntag, 22.06.2025, 10:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über den Balkon gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im Hochparterre eines Wohngebäudes. Hier durchsuchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrags. Anschließend flüchteten sie unerkannt von Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kaulbachstraße, Gedonstraße und Gieselastraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

972. Brandfall – Freimann

Am Sonntag, 22.06.2025, gegen 04:55 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand in einer Gaststätte in Freimann informiert. Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit gesendet. Vor Ort wurden Verkehrssperren eingerichtet.

Aus bislang ungeklärten Gründen war der Innenraum der Gaststätte in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

Es wurden keine Personen verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

973. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Untergiesing

Am Sonntag, 22.06.2025, gegen 17:45 Uhr, kehrte ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München nach dem Baden zu seinem Liegeplatz am Isarufer zurück und stellte fest, dass sein dort zurückgelassener Rucksack entwendet worden war. Im Rucksack befanden sich u.a. das Smartphone sowie die Geldbörse des 27-Jährigen. Der Begleiter des 27-Jährigen ortete mittels einer Ortungsapp dessen Smartphone. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich der Rucksack des 27-Jährigen bei sich in der Nähe aufhaltenden Personen befand.

Nachdem der 27-Jährige zwei Personen erfolglos darauf angesprochen hatte, verständigte er im weiteren Verlauf den Polizeinotruf. Als die Tatverdächtigen dies wahrnahmen versuchte eine der Tatverdächtigen mit einem Fahrrad zu flüchten, woraufhin sie durch Zeugen festgehalten wurde. Dabei schlug sie um sich und konnte schließlich zu Fuß von der Tatörtlichkeit flüchten.

Als zwei Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten die Zeugen und einer der weiteren Tatverdächtigen, ein 35-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, angetroffen werden. Der 35-Jährige verhielt sich aggressiv, weshalb ihm durch die Beamten Handfesseln angelegt werden sollten. Hierbei entriss sich der 35-Jährige dem Griff der Polizeibeamten und leistete erheblichen Widerstand. Zudem schlug er einen der Polizeibeamten. Es musste unmittelbarer Zwang angewendet und auch Pfefferspray eingesetzt werden.

Beide Polizeibeamten wurden verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig.

Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und aufgrund des Pfeffersprays anschließend vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst versorgt.

Im weiteren Verlauf konnte der aktuelle Aufenthaltsort der zunächst flüchtigen Tatverdächtigen ermittelt und selbige vorläufig festgenommen werden. Bei ihr handelt es sich um eine 34-Jährige mit griechischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie hatte zwischenzeitlich versucht Zahlungen mit den gestohlenen Kreditkarten des 27-Jährigen zu tätigen.

Der 35-Jährige sowie die 27-Jährige wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Die Klärung der Haftfrage erfolgt heute im Laufe des Tages durch einen Ermittlungsrichter.

Gegen den 35-Jährigen bestand zudem bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen einer zurückliegenden gleichgelagerten Tat.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte übernommen.

974. Einbruch in Wohnung – Riem

Im Zeitraum von Samstag, 21.06.2025, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 22.06.2025, gegen 06:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrags. Danach entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heinrich-Böll-Straße, Ruth-Beutler-Straße und Mutter-Teresa-Straße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

975. Einbruch in Wohnung – Schwabing

Am Donnerstag, 19.06.2025, zwischen 22:25 Uhr und 22:35 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über den Balkon gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Der Einbruch wurde erst in Nachgang von der Bewohnerin festgestellt und der Polizei gemeldet. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ohmstraße, Königinstraße und Kaulbachstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.