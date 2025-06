EHINGEN. (638) Am Sonntagabend (22.06.2025) erfasste ein Pkw bei Ehingen (Lkrs. Ansbach) eine 69-jährige Radfahrerin. Die Frau verstarb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.



Die Frau wollte kurz vor 18:00 Uhr die Ortsverbindungsstraße zwischen Ehingen und Wittelshofen in Richtung Hesselberg (Fahrtrichtung Süden) überqueren. Hierbei übersah sie offenbar einen von links kommenden Mercedes, der seinerseits gerade einen VW überholt hatte. Das Fahrzeug erfasste die 69-Jährige. Die Frau wurde hierbei schwerst verletzt und kam nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum, wo sie noch am Abend verstarb.

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl nahm den Unfall vor Ort auf. Die Beamten wurden hierbei zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc