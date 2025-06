FÜRTH. (637) Im Fall des am 22.12.2023 überfallenen Juweliers in der Fürther Königstraße wendet sich die Kriminalpolizei Fürth erneut an die Öffentlichkeit. Die Ermittler stellen den Fall am kommenden Mittwoch (25.06.2025) in der ZDF-Fernsehsendung ‚Aktenzeichen XY… Ungelöst‘ vor.



Wie mit Meldung 1476 vom 22.12.2023 berichtet, betraten am Tattag gegen 17:10 Uhr zwei bewaffnete Männer den Juwelier in der Königstraße, bedrohten eine Mitarbeiterin und forderten die Herausgabe von Schmuck. Sie zerstörten mehrere Vitrinen und entwendeten diverse Schmuckstücke. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten auf einem E-Scooter und danach mutmaßlich zu Fuß.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Fürth und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth haben bis heute nicht zur Identifizierung oder Ergreifung möglicher Tatverdächtiger geführt. Die Beamten wenden sich deshalb am kommenden Mittwoch erneut an die Bevölkerung, um weitere Hinweise auf die noch unbekannten Täter zu erlangen. Die Ermittler zeigen neben Aufzeichnungen der Täter aus den Überwachungskameras auch Bilder weiterer Beweismittel sowie des entwendeten Schmucks.

Aktenzeichen XY… Ungelöst am Mittwoch, 25.06.2025 um 20:15 Uhr im ZDF

Die in der Sendung vorgestellten Inhalte werden im Nachgang zur Ausstrahlung auch hier per Pressemeldung veröffentlicht.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc