PASSAU. In einem Waldstück in der Pionierstraße wurde am Sonntag, 22.06.2025, eine Panzermine von einem Spaziergänger gefunden. Da kein gefahrloser Abtransport möglich ist, ist im Laufe des heutigen Tages eine Sprengung der Panzermine vor Ort notwendig. Die Polizeiinspektion Passau steht in engem Austausch mit den Verantwortlichen der Stadt Passau. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Aus Sicherheitsgründen wird in Absprache mit den Experten des Kampfmittelräumdienstes ein noch zu definierender Sperrradius eingerichtet. Sobald nähere Informationen zur tatsächlichen Größe des Evakuierungsradius vorliegen, wird nachberichtet.

WIR APPELIEREN, DEN WEISUNGEN DER EINSATZKRÄFTE UNBEDINGT FOLGE ZU LEISTEN!

Veröffentlicht: 23.06.2025, 08.30 Uhr