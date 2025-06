RÖSLAU, LKR. WUNSIEDEL. Am Samstagvormittag wurde ein 89-Jähriger aus Röslau, tot in der Eger aufgefunden. Durch Ersthelfer und Rettungsdienst eingeleitete Erste Hilfe Maßnahmen blieben ohne Erfolg.

Ein 89-Jähriger aus Röslau ging am Samstagvormittag wohl zum Wasserholen an die Eger. Hier ist er aus noch ungeklärter Ursache in den Fluss gestürzt. Ob der Verstorbene ausgerutscht ist und in die Eger fiel oder ob eventuell eine medizinische Ursache, der Grund für den Sturz war, seht nicht fest. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei aus Hof hat vor Ort die Ermittlungen zu den Umständen des Todesfalls aufgenommen.