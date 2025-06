NÜRNBERG. (635) In den frühen Freitagmorgenstunden (20.06.2025) gerieten zwei Männer in der Nürnberger Innenstadt in Streit und bedrohten sich mit Gegenständen. Polizeibeamte mussten hierbei das Distanz-Elektroimpulsgerät (Taser) einsetzen.



Gegen 01:30 Uhr wurden zwei Streifenbesatzungen auf zwei Männer aufmerksam, welche sich im Bereich des Färbertorsoffenbar gegenseitig mit Gegenständen bedrohten. Als die Beamten die Männer im Alter von 39 und 41 Jahren ansprachen, stellten sie fest, dass es sich bei den Gegenständen um eine abgebrochene Glasflasche und um einen Schraubenzieher handelte.

Der 41-Jährige hielt bei der Ansprache die Flasche nicht mehr in der Hand, wurde jedoch weiterhin von dem 39-Jährigen mit dem Schraubenzieher bedroht. Die Beamten forderten den 39-Jährigen unter Vorhalt der Dienstwaffen und eines Elektro-Impulsgeräts auf den Schruabenzieher wegzulegen, was dieser jedoch ignorierte.

Als der Mann seinen Kontrahtenten attackieren wollte, setzten die Beamten den „Taser“ ein, woraufhin der 39-Jährige zu Boden ging und dort festgenommen werden konnte. Der Mann erlitt durch den Einsatz des „Tasers“ leichte Verletzungen, welche vor Ort durch einen Notarzt versorgt wurden.

Beide Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold