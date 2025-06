963. Zusammenstoß von zwei Pkw; drei Personen verletzt – Trudering

Am Freitag, 20.06.2025, gegen 21:15 Uhr, fuhr eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Hyundai Pkw auf der Bajuwarenstraße in Richtung der Wasserburger Landstraße, um diese geradeaus zu überqueren. Als Mitfahrer befanden sich eine 19-Jährige und eine 11-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in München, mit im Fahrzeug.

Zeitgleich fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Skoda Pkw auf der Wasserburger Landstraße in Richtung der Bajuwarenstraße, um diese ebenfalls geradeaus zu überqueren. Mit im Fahrzeug befand sich ein 7-Jähriger mit Wohnsitz in München.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Die Ampel an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb.

Durch den Zusammenstoß wurden die 22-Jährige, der 37-Jährige und der 7-Jährige jeweils verletzt und mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die 19-Jährige und die 11-Jährige wurden nicht verletzt.

An beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

964. Einbruch in Gaststätte – Unterföhring

Am Samstag, 21.06.2025, gegen 03:05 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in Unterföhring. Nachdem er die Räumlichkeiten betreten hatte, entnahm er Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages aus der dortigen Kasse.

Nachdem der unbekannten Täter hierbei Geräusche verursachte, wurde ein in der Gaststätte nächtigender Angestellter hierdurch aufgeweckt und traf in der Folge auf den unbekannten Täter. Dieser ergriff daraufhin unerkannt die Flucht.

Nachdem über den 57-Jährigen der Polizeinotruf 110 verständigt worden war, wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese ergaben bislang keine neuen Hinweise auf den Täter.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 übernommen.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet, maskiert mit Sturmhaube oder Kopfbedeckung.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Samstag, 21.06.2025, gegen 03:00 Uhr, im Bereich der Münchner Straße, des Poschinger Weihers oder der Isaraustraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel.: 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

965. Körperverletzungsdelikt - Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 20.06.2025, gegen 17:15 Uhr, verständigte ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. Er teilte eine Auseinandersetzung mit, bei der auch ein Messer verwendet worden sein soll.

Sofort begaben sich zahlreiche Polizeistreifen zum Einsatzort. Vor Ort gab der 26-Jährige an, dass er kurz zuvor im Bereich der Goethestraße auf eine männliche Person getroffen sei, mit der es zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Im Rahmen der Auseinandersetzung habe ihn die männliche Person bedroht und mit einem kleinen spitzen Gegenstand im Kopfbereich verletzt. Anschließend habe sich der Mann entfernt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts ein 37-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach Angaben des 37-Jährigen habe sich dieser lediglich gegen einen vorangegangenen körperlichen Angriff durch den 26-Jährigen zur Wehr gesetzt.

Der 26-Jährige wies eine Verletzung im Gesicht auf und wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 37-Jährige wurde zu einer ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Ein Messer wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort nicht festgestellt. Die Klärung des genauen Tatablaufes bedarf weiterer Ermittlungen.

Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24.

966. Politisch motivierte Sachbeschädigung - Maxvorstadt

Am Mittwoch, 18.06.2025, im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 05:00 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere politisch motivierte Schmierschriften mit Bezug zum Nahost-Konflikt an der Fassade eines Firmengebäudes sowie am Arnulfsteg an.

Die Schmierereien an der Gebäudefassade erstreckten sich über eine Fläche von etwa 4 Quadratmetern. Am Arnulfsteg wurden Schriftzüge auf einer Länge von circa 20 Metern festgestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Erika-Mann-Straße, Luise-Ullreich-Straße, Marlene-Dietrich-Straße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

967. Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw; zwei Personen verletzt – Milbertshofen-Am Hart

Am Samstag, 21.06.2025, gegen 20:50 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Harley-Davidson-Kraftrad auf der Schleißheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Neuherbergstraße wollte er diese geradeaus überqueren und weiter der Schleißheimer Straße folgen.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 25-Jährige in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die für ihn geltende Ampel Rotlicht zeigte.

Zeitgleich fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der Schleißheimer Straße in stadteinwärtiger Richtung. Mit im Fahrzeug befand sich eine 51-jährige Mitfahrerin, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

An der Kreuzung zur Neuherbergstraße beabsichtigte der 55-Jährige nach links in diese abzubiegen. Der 55-Jährige musste nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich warten und bog erst in Richtung der Neuherbergstraße ab, als die für ihn geltende Ampel einen Grünpfeil anzeigte.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der 25-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und wurde hierbei verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 55-Jährige blieb unverletzt. Die 51-jährige Mitfahrerin wurde verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung vor Ort.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

968. Pkw kollidiert mit Fahrradfahrerin; eine Person verletzt – Schwabing

Am Samstag, 21.06.2025, gegen 16:10 Uhr, fuhr eine 52-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Seat Pkw auf der Milbertshofener Straße in Richtung der Ingolstädter Straße, um an der Kreuzung nach links in diese abzubiegen.

Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Domagkstraße, ebenfalls in Richtung Ingolstädter Straße, um diese geradeaus zu überqueren und auf der Milbertshofener Straße weiterzufahren.

Als die 52-Jährige nach links in die Ingolstädter Straße abbiegen wollte, geriet sie auf die Fahrspur des entgegenkommenden 34-Jährigen. Der 34-Jährige wich dem Pkw der 52-Jährigen nach rechts aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach aktuellem Kenntnisstand war der 34-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem westlichen Radweg der Leopoldstraße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Milbertshofener Straße überquerte sie diese geradeaus. Nach aktuellem Kenntnisstand zeigte die für die 27-Jährige geltende Ampel Rotlicht.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 34-Jährigen und der 27-jährigen Fahrradfahrerin. Der Pkw kollidierte zudem mit einem Ampelmast und zwei auf einem Grünstreifen geparkten Fahrrädern. Er kam schließlich auf dem Geh- und Radweg in der Milbertshofener Straße zum Stillstand.

Die 27-Jährige wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter weit auf den Boden geschleudert und hierbei schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige sowie die 52-Jährige blieben unverletzt.

Das Fahrrad der 27-Jährigen sowie der Pkw des 34-Jährigen wurden jeweils beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Milbertshofener Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt werden. Die öffentlichen Verkehrsmittel wurden umgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

969. Sturz eines Fahrradfahrers; eine Person verletzt – Grünwald

Am Samstag, 21.06.2025, gegen 12:35 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad (Pedelec) auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg der Nördlichen Münchner Straße in Grünwald in Richtung der Geiselgasteigstraße. Auf Höhe des Gartenwegs stürzte der 50-Jährige aus bislang unbekannten Gründen auf den Boden. Anhaltspunkte für eine Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor.

Der 50-Jährige wurde hierbei verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen.

Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

Durch das Tragen eines Fahrradhelmes wurden nach den ersten Feststellungen der Polizei bei der Unfallaufnahme vor Ort schwerere Kopfverletzungen vermieden.