PASSAU. Am 22.06.2025 ereignete sich gegen 08:05 Uhr ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2119 im Bereich Fürstenzell. Der bislang nicht identifizierte Fahrzeugführer kam ums Leben.

Ein Pkw Nissan fuhr am 22.06.2025 von Engertsham kommend in Fahrtrichtung Aspertsham. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, woraufhin der Pkw in Brand geriet und letztlich vollständig ausbrannte. Der alleinige Fahrzeuginsasse konnte nur noch leblos aus dem Wrack geborgen werden.

Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs sowie der Todesursache werden durch die Polizeiinspektion Passau geführt. Die betroffene Strecke ist bis auf Weiteres für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Sobald weitere Informationen bezüglich der Identität des Fahrzeugführers bzw. des Unfallhergangs bekannt sind, wird unverzüglich nachberichtet.

Veröffentlicht am: 22.06.2025, 09:45 Uhr

Medien-Kontakt: Polizeiinspektion Passau, PHK Schnellinger, 0851/9511-1400.