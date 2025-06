ILLERTISSEN. Am frühen Abend des 21.06.2025 kam es in Illertissen zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Aufgrund eines technischen Defekts geriet der Dachstuhl in Brand. Das Feuer breitete sich innerhalb kürzester Zeit auf das Dach aus. Durch das rasche Eingreifen der umliegenden Feuerwehren aus Au, Illertissen, Neu-Ulm, Jedesheim, Bellenberg und Vöhringen, konnte das Feuer schließlich abgelöscht werden. Zusätzlich war das THW sowie Kräfte der Rettungsdienst eingesetzt. Insgesamt handelte es sich um 101 Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizei in Illertissen und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Neu-Ulm übernommen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 120.000 Euro geschätzt. (KPI Memmingen)

