DORFEN, LKR. ERDING; Am Nachmittag des gestrigen Tages brannte es in einem Verbrauchermarkt. Zwei Personen wurden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gestern Nachmittag, 20.06.2025, wurde gegen 15 Uhr ein Brand in einem Supermarkt in der Haager Straße in Dorfen gemeldet. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte der Markt bereits evakuiert werden.

Kunden kamen nicht zu Schaden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer, das schnell gelöscht werden konnte, eine Personalumkleide stark in Mitleidenschaft gezogen.

Zwei Angestellte des Marktes wurden bei einem Löschversuch verletzt. Beide erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, die vor Ort behandelt werden konnte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache können noch nicht gemacht werden.