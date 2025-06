Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

Schnelle Täterermittlung nach Sexualdelikt – Mann in Untersuchungshaft

HOF. Wie am 18. Juni 2025 berichtet, soll am vergangenen Dienstag ein Jugendlicher in einer Parkanlage in Hof gegenüber einer 21-jährigen Frau sexuell übergriffig geworden sein. Die Kriminalpolizei Hof hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Inzwischen befindet sich der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Am frühen Dienstagabend, 17. Juni 2025, setzte sich nach aktuellem Ermittlungsstand der nun ermittelte Tatverdächtige neben die junge Frau auf eine Parkbank im Wittelsbacher Park in der Sophienstraße. Als die 21-jährige Frau gehen wollte, hielt sie der 16-Jährige gewaltsam fest, stieß sie zu Boden und berührte sie unsittlich im Brust- und Intimbereich. Die Frau setzte sich zur Wehr und schrie um Hilfe. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. Mit ihrem Mobiltelefon gelang es der Geschädigten, ein kurzes Video des Angreifers aufzunehmen.

Am Mittwochabend fiel Angehörigen der Sicherheitswacht im Stadtgebiet Hof eine männliche Person auf, die der Täterbeschreibung entsprach. Nachdem der Jugendliche die aufmerksamen Ordnungshüter bemerkt hatte, flüchtete er zwar erneut, konnte jedoch durch hinzugerufene Kräfte der Polizeiinspektion Hof rasch ermittelt werden. Diese kontaktierten noch am Abend die Eltern des Flüchtigen, durchsuchten mit deren Einverständnis die Wohnung und stellten dort mögliche Beweismittel sicher.

Am späten Donnerstagnachmittag stellte sich der mutmaßliche Täter, vermutlich infolge der intensivierten Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen, schließlich selbst bei der Polizei in Hof. Er wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof am Freitag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Hof vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den 16-Jährigen, der sich seitdem in einer für Jugendliche ausgelegten Justizvollzugsanstalt befindet. Gegen den Tatverdächtigen wird unter anderem wegen des Tatvorwurfs der Vergewaltigung ermittelt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof.