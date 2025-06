TEUSCHNITZ, LKR. KRONACH. Am Donnerstagnacht brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Sie erbeuteten Münzen, Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei in Coburg bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag, zwischen 22 Uhr und 23.45 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Reichenbacher Straße. Sie gelangten vermutlich über eine Leiter und ein geöffnetes Fenster in den ersten Stock des Anwesens und entwendeten Münzen, Bargeld und Schmuck. Der Entwendungsschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Die Kripo in Coburg bittet Zeugen, die am Donnerstag zwischen 21 Uhr und Mitternacht, verdächtigte Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Reichenbacher Straße bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/6450 zu melden.