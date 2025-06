REGENSBURG. In der Nacht von Dienstag, den 17.06.2025, auf Mittwoch, den 18.06.2025, versuchte eine bislang unbekannte Person, gewaltsam in ein Autohaus im Regensburger Stadtteil Königswiesen einzudringen. Der Zugang ins Gebäude gelang nicht. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand begab sich die bislang unbekannte Person im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.06.2025, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 18.06.2025, 06:11 Uhr, zu einem Autohaus in Regensburg und versuchte, gewaltsam in das Objekt einzudringen. Der Eindringversuch blieb erfolglos. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wurden die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Personen, die im Zeitraum vom 17.06.2025, 22:00 Uhr, bis 18.06.2025, 06:11 Uhr, im Bereich der Dr.-Gessler-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.