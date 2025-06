REGENSBURG. Am Dienstag, den 17.06.2025, wurde im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr ein in der Erzbischof-Buchberger-Allee abgestellter grauer Transporter einer Regensburger Firma durch eine bislang unbekannte Person unbefugt in Gebrauch genommen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Verantwortlicher der Regensburger Firma den grauen Citroën Jumper am Dienstag, den 17.06.2025, gegen 17:30 Uhr ordnungsgemäß in der Erzbischof-Buchberger-Allee ab. Als das Fahrzeug gegen 22:00 Uhr wieder aufgesucht wurde, befand es sich weiterhin in derselben Straße, jedoch an einem neuen Abstellort und wies frische Unfallspuren auf. Am Transporter konnten keinerlei Aufbruchsspuren festgestellt werden. Das Fahrzeuginnere war durchwühlt, ein Diebstahlschaden konnte jedoch nicht festgestellt werden. Nach derzeitiger Einschätzung wurde das Fahrzeug im genannten Zeitraum durch eine bislang unbekannte Person unbefugt in Betrieb genommen und im öffentlichen Verkehrsraum bewegt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens aufgenommen, prüft weitere Delikte und hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Fahrzeug durchgeführt. Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Erzbischof-Buchberger-Allee in Regensburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.