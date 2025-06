1134 – Polizei ermittelt nach Belästigung

Lechhausen – Am Donnerstag (19.06.2025) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 24-Jährige an einer Haltestelle in der Blücherstraße.

Gegen 22.00 Uhr stand die Frau an der Straßenbahnhaltestelle „Schleiermacherstraße“. Hierbei griff ihr der bislang unbekannte Täter an das Gesäß und entfernte sich anschließend in Richtung Feuerhausstraße.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30 Jahre, 170 cm, schlanke Statur, dunkle kurze Haare, trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1135 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Oberhausen – Am Mittwoch (18.06.2025) war eine 57-jährige Autofahrerin alkoholisiert in der Prälat-Bigelmair-Straße unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr war die 57-Jährige touchierte die Frau offenbar ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die 57-Jährige, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppte eine Polizeistreife die Frau in der Zollernstraße. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Frau augenscheinlich stark alkoholisiert war. Sie veranlassten daraufhin eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Außerdem unterbanden sie die Weiterfahrt und stellten den Führerschein der Frau sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 57-Jährige.

1136 – Polizei ermittelt nach körperlichen Auseinandersetzungen

Innenstadt – Am Donnerstag (19.06.2025) leistete ein 22-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Riedingerstraße.

Gegen 03.15 Uhr kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Nachtclub. Mitarbeiter verständigten daraufhin die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 22-Jährige äußerst aggressiv und ging auf einen anderen Mann sowie einen Mitarbeiter des Nachtclubs los. Die Beamten fesselten den 22-Jährigen daraufhin. Hierbei leistete der 22-Järhige Widerstand.

Bei dem Vorfall wurde ein Mitarbeiter des Nachtclubs leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 22-Jährigen.

Innenstadt – Am Mittwoch (18.06.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung am Moritzplatz. Hierbei wurde ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger leicht verletzt.

Gegen 20.45 Uhr meldeten mehrere Passanten die Auseinandersetzung bei der Polizei. Offenbar kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 16-Jährigen und seinem Begleiter mit mehreren Jugendlichen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus nach derzeitigen Erkenntnissen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen. Anschließend flüchtete der 18-Jährige.

Im Rahmen der Fahndung stoppten Einsatzkräfte den 18-Jährigen im Nahbereich. Bei dem Vorfall wurden der 16-Jährige und der 18-Jährige jeweils leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

1137 – Brand auf Balkon

Augsburg – Am Donnerstag (20.06.2025) kam es zu einem Brand auf einem Balkon. Eine Person wurde verletzt.

Gegen 01.30 Uhr fing eine Kerzenschale auf dem Balkon des 41-Jährigen zu brennen an. Der Mann konnte den Brand selbst löschen. Er zog sich hierbei Verletzungen an den Beinen und im Schulterbereich zu. Der Rettungsdienst brachte den 41-Jährigen auf Grund der Verletzungen und einer Rauchgasintoxikation in das Universitätsklinikum Augsburg. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 3.500 Euro.

Die Polizei klärt nun die weiteren Umstände des Vorfalls.