PASSAU, BAB A3. Am 19.06.2025 konnten Schleierfahnder bei der Kontrolle eines Mini Coopers eine größere Menge Betäubungsmittel auffinden. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt, der Fahrer befindet sich zwischenzeitlich in Haft.

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten den Mini Cooper mit niederländischer Zulassung gegen 15.30 Uhr am Parkplatz Hammerbach, nachdem dieser auf der A3 in Fahrtrichtung Österreich unterwegs war. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 48-jährigen Italiener. Da sich bei der Kontrolle des Fahrzeuges der Verdacht auf ein Schmugglerversteck ergab, wurde dieser einer Feindurchsuchung unterzogen. Dabei bestätigte sich der Verdacht – im hinteren Bereich des Minis konnten circa 17 Kilogramm Rauschgift aufgefunden werden. Davon circa 10 Kilogramm Amphetamin, 4 Kilogramm Crystal sowie 3 Kilogramm einer bislang unbekannten Substanz. Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Passau und der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Sowohl das Fahrzeug als auch das Rauschgift und sämtliche elektronische Geräte wurden sichergestellt. Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl aufgrund des Verdacht der illegalen Einfuhr und des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln wurde heute (20.06.2025) bei einer richterlichen Vorführung am Amtsgericht Passau in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 20.06.2025, 15.15 Uhr